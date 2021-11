Borsa: Europa in rialzo con gas e petrolio, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Le Borse europee marciano in rialzo, con gli investitori che guardano alle notizie che arrivano dalle case farmaceutiche per fronteggiare la variante Omicron. Sui mercati si respira un cauto ottimismo dopo che i casi accertati sono stati caratterizzati da una sintomatologia lieve. Si guarda anche ai dati sull'inflazione ed i prezzi alla produzione. Sotto i riflettori le prossime mosse delle banche centrali per sostenere la ripresa economica.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dell'1,1%. In luce Londra, Parigi e Madrid (+1,2%), Francoforte (+0,8%) e Milano (+1%).

Vola l'energia (+3%), con l'aumento del prezzo del petrolio. Il Wti sale a 71,46 dollari al barile (+4,9%) e il Brent a 75,91 dollari (+4,4%). In rialzo anche il gas, in vista delle prossime due settimane di freddo intenso. Ad Amsterdam il prezzo sale del 7,2% a 94,10 euro al Mwh. A Londra cresce del 7,2% 238 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

Nel Vecchio continente si muovono in terreno positivo anche l'informatica (+1,8%), le banche (+1,7%) e le auto (+0,8%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione dello 0,2% a 1,1294 a Londra.

A Piazza Affari scivolano Diasorin (-3,2%) e Tim (-2,2%), quest'ultima dopo il passo indietro di Gubitosi ed in vista di decisioni sulla proposta del fondo americano Kkr. Male anche Pirelli (-1,1%) e Mps (-0,6%). Fuori dal listino principale resta pesante la Juve (-5%), con l'inchiesta sui conti. Toniche Moncler (+3,5%) e Eni (+3%). Si mette in mostra anche Snam (+1,8%), nel giorno del piano strategico 2021-2025. (ANSA).