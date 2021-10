Petrolio: poco mosso a 83,73 dollari

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - Quotazioni del petrolio poco mosse sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti di riferimento passa di mano a 83,73 dollari al barile come ieri sera in chiusura dopo aver superato però, durante la seduta, quota 85 dollari per la prima volta dal 2014. Poco mosso anche il Brent che passa di mano a 86,08 dollari al barile. (ANSA).