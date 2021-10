Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a trimestrali

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo con gli investitori che guardano con ottimismo alla stagione delle trimestrali. In controtendenza il Giappone con le preoccupazioni della coalizione di governo in vista del voto per il rinnovo della Camera bassa a fine mese, dopo la perdita di un seggio al Senato alle elezioni suppletive di ieri nella prefettura di Shizuoka. Resta alta l'attenzione sui prezzi delle materie prime e sull'andamento dei contagi da coronavirus.

Chiude in calo Tokyo (-0,71%). Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 113,50, e sull'euro a 132,30. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Shanghai (+0,5%), Shenzhen (+0,6%), Seul (+0,5%) e Mumbai (+0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese in Germani. Dagli Stati Uniti previsti i dati sull'attività nazionale (Chicago Fed) e sul manifattueriero (Dallas Fed). (ANSA).