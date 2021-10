Alimentare: Spontini porta la pizza alla milanese in Qatar

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Spontini, la catena milanese celebre per "la pizza al trancio alla milanese, dalla base croccante e dall'impasto alto e morbido" aprirà alcuni locali in Qatar in occasione dei prossimi Mondiali di Calcio nel 2022. Lo annuncia il Gruppo che ha siglato un accordo con Hospitality Development Company (Hdc), società titolare di vari marchi della ristorazione con base in Qatar.

In base all'accordo Spontini, attiva dal lontano 1953 nell'omonima via milanese, prevede 3 aperture entro l'inizio dei Mondiali, previsto il 22 novembre 2022. Un'intesa che, precisano nel Quartier Generale di Spontini vicino a Porta Romana rappresenta, anche simbolicamente, "la ripartenza dell'espansione internazionale dopo i mesi bui del lockdown e della fase acuta della pandemia". "Il Qatar andrà a unirsi così agli altri Paesi in cui il marchio della pizza alla milanese è presente, ovvero Giappone e Corea del Sud, dove è in cantiere la settima apertura in appena 18 mesi. Un segno - viene spiegato - che "per il trancio nato sotto la Madonnina c'è spazio fra i consumatori asiatici".

"L'intesa con Hdc e con il suo gruppo dirigente è stata immediata - ha commentato il fondatore e amministratore delegato di Spontini, Massimo Innocenti - e da lì alla chiusura della trattativa la strada è stata tutta in discesa". "Hdc ha riconosciuto in noi un marchio dalla storia consolidata e dalle potenzialità importanti - ha concluso - mentre in Hdc abbiamo individuato le caratteristiche del partner ideale che potrà veicolare la tradizione, la filosofia e, soprattutto, la pizza di Spontini per cui tanti ci amano in Italia". (ANSA).