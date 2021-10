Ocse: 'In Italia troppa la spesa per le pensioni, riformare il cuneo fiscale'

"L'Italia ha il quinto cuneo fiscale più alto nell'Ocse e questo non incoraggia il lavoro, è importante una riforma". Lo hanno detto in audizione, in videoconferenza, alla commissione Bilancio del Senato i rappresentanti dell' Ocse circa il Rapporto economico 2021 sull'Italia.

"L'Italia spende per pensioni e servizi del debito molto di più rispetto agli altri paesi Ocse e questo penalizza i giovani e le prospettive di crescita future". Lo hanno detto in audizione, in videoconferenza, alla commissione Bilancio del Senato i rappresentanti dell' Ocse circa il Rapporto economico 2021 sull'Italia.