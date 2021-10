Banche: Patuelli,c'è ampio ascolto su ritiro graduale misure

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Abbiamo lavorato in queste ultime settimane perché non ci siano traumi, interruzioni anticipate, frettolose uscite da provvedimenti di sostegno alle imprese.

Questi ragionamenti troviamo ascolto ampio anche presso gli organismi europei". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al termine dell'esecutivo cui hanno partecipato i presidenti delle commissioni finanze di Camera e Senato Luigi Marattin e Luciano D'Alfonso. "Non vi è tutt'ora - aggiunge - un clima di ritorno a tentativi di forzatura in proposito. Noi vigiliamo e ribadiamo la necessità che una linea espansiva intrapresa con la pandemia, e sviluppata in questo biennio, venga oggettivamente proseguita con tutti gli aggiornamenti del caso e che non venga interrotta". Secondo il numero uno dell'associazione bancaria "i rischi della pandemia non sono ancora esauriti e l'obiettivo è che questo aumento del Pil italiano del 6% o di qualcosa più del 6% (nel 2021 ndr) non sia un rimbalzo ma sia l'inizio di una fase di cospicua ripresa".

(ANSA).