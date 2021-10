Ue, linee guida fiscali a Stati in primo trimestre 2022

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La Commissione europea fornirà l'indirizzo sulle politiche fiscali agli Stati membri nel primo trimestre del 2022 per aiutarli a preparare i programmi di stabilità e convergenza. Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombroskis, sottolineando che gli orientamenti sulla riforma del Patto di stabilità arriveranno "in tempo utile per il 2023". "Sarà importante creare consenso perché le regole fiscali funzionano correttamente solo se tutti sono d'accordo e si attengono ad esse", ha aggiunto. (ANSA).