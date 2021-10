Recovery: Ue, assegnati 11,3 mld per l'Italia da React-Eu

La Commissione Ue ha assegnato l'intera dote da 11,3 miliardi di euro a disposizione dell'Italia per il 2021 da React-Eu, lo strumento del Next Generation Eu dedicato ai territori più colpiti dalla crisi del Covid. Di questi, 178 milioni sono già stati erogati. Lo riferisce all'ANSA un funzionario Ue.

Nel complesso, il programma destina al nostro Paese 13,5 miliardi per due anni. La seconda tranche arriverà nel 2022.

In occasione della Settimana europea delle regioni, Bruxelles ha reso noto di avere approvato in tutto 34,1 miliardi, pari all'86% delle risorse disponibili per il 2021 per gli Stati membri, erogandone già 3,5 miliardi.