Ex Ilva, segnalate violazioni. Sui social, così licenziano

(ANSA) - BARI, 07 OTT - Al fine di "evitare perdite" economiche e di "reputazione", il gruppo Acciaierie d'Italia informa con una lettera dipendenti e collaboratori della possibilità di segnalare sul canale 'whilstleblowing', anche in forma anonima, "qualsiasi comportamento scorretto, irregolarità, frodi o violazioni anche potenziali del codice di condotta aziendale". La missiva, però, finisce sui social ed esplode la polemica: "Va a finire - scrive un utente tra i commenti - che le perdite economiche finanziarie dipendono dai post degli operai". In tanti, infatti, si riferiscono al dipendente che fu licenziato per un post su una fiction che parlava dell'inquinamento industriale di un'acciaieria. "Come a dire - si legge in un altro commento - noi non sappiamo più come licenziarvi, fate tutto voi".

Altri ancora ipotizzano l'inizio di uno spionaggio tra operai: "Ora l'Ilva sta cercando di fare in modo che queste persone non possano più fare una foto altrimenti verrebbero segnalate dai propri colleghi"; "per me l'intento è sfoltire per via degli esuberi", segnala un'altra persona. C'è anche chi domanda: "E per le segnalazioni di non conformità delle macchine e della sicurezza sul lavoro? Si può segnalare?".

Infine c'è anche chi sottolinea l'importanza di questo strumento che consente le segnalazioni all'azienda: "Non serve a segnalare chi mette foto su Fb ma chi commette reati ed illeciti all'interno dell'azienda (ruba materiali, compie atti di corruzione ecc.)...Anche io rimasi un po' perplesso all'epoca ma è comunque uno strumento ormai molto diffuso anche in ambito pubblico". (ANSA).