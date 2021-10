Borsa: Europa accelera, rally materie prime, Milano +1,15%

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Accelerano le principali borse europee a fine mattinata, con Milano (Ftse Mib +1,15%) sempre in testa. la seguono Parigi (+0,8%), Londra (+0,71%), Madrid (+0,5%) e Francoforte (+0,38%), dopo dati macroeconomici in generale migliori delle aspettative degli analisti. Bene anche i futures Usa in attesa della bilancia commerciale d'Oltreoceano, degli indici Pmi e Ism sull'occupazione e gli ordinativi non manifatturieri, delle scorte di greggio secondo l'American Petroleum Institute (Api) e dell'intervento di Roland Quarles della Fed. In rialzo le quotazioni del greggio (Wti +0,45% a 77,97 dollari al barile) all'indomani della decisione dell'Opec+ di limitare l'aumento della produzione a 400mila barili in novembre. In crescita il gas naturale (+3,6% a 5,97 dollari per Mmbtu), sui timori per le scorte invernali, mentre tra i metalli si distinguono il ferro (+6,21% a 727 dollari la tonnellata) e l'alluminio (+2,07%) a 2.916 dollari la tonnellata). In rialzo a 103,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli che riduce il calo a 1,3 punti allo 0,816%, facendo sempre meglio che nel resto d'Europa dopo il voto amministrativo in Italia.

In luce tra i bancari Unicredit (+2,98%), che tratta in esclusiva l'acquisizione di Mps (+2,3%) e Banco Bpm (+3,07%), indicata come polo alternativo per possibili aggregazioni. Bene anche Credit Agricole (+3,09%), SocGen (+2,2%) e Bnp (+2%). In campo tecnologico si distingue il produttore di microprocessori Infineon (+2,58%), che ha confermato le stime per l'anno in corso e previsto un rialzo dei ricavi del 20% per il 2022, pur a fronte di un persistere della carenza di semiconduttori. Più cauta Stm (+1,18%) in Piazza Affari. Debole il produttore di pneumatici Continental (-1,15%), più cauta invece Pirelli (-0,26%). Acquisti sui colossi energetici TotalEnergies (+1,22%), Bp (+1,15%), Eni (+1%) e Shell (+0,87%). (ANSA).