Accordo Barilla-Algida per rafforzare brand italiani gelati

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Barilla e Algida hanno stretto un'alleanza per la valorizzazione di alcuni brand italiani iconici con l'ambizione di rafforzare la loro presenza nel mercato dei gelati. La collaborazione si fonda su valori comuni ad entrambe le aziende - in primis l'impegno nella sostenibilità - ed è all'insegna dell'innovazione e della produzione Made in Italy. I gelati saranno infatti prodotti in Italia e sarà garantita l'alta qualità delle materie prime che da sempre caratterizza entrambe le aziende.

L'attività di Ricerca e Sviluppo di Barilla e Algida permetterà di lanciare ogni anno referenze innovative con l'ambizione di riprodurre l'esperienza organolettica del brand a cui si ispirano. L'accordo prevede anche la distribuzione nel canale fuoricasa di snack dolci e salati in monoporzione già prodotti da Barilla, che saranno così ancora più presenti in modo capillare in tutta Italia.

Per Barilla, l'intesa ha "l'obiettivo di assicurare una consistente stagionalità estiva ai propri marchi di successo del settore biscotti e snack dove è leader di mercato". La partnership secondo Algida guiderà "l'innovazione nel mondo dei gelati, grazie all'ampliamento del suo portfolio con nuove referenze ispirate ad alcuni degli snack più amati dagli italiani". (ANSA).