Borsa: l'Europa gira in calo e attende Wall Street, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Le Borse europee girano in calo in rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in terreno positivo. Dopo l'inflazione nel Vecchio continente, gli investitori attendono i dati sulla fiducia dei consumatori negli Usa. Resta alta l'attenzione sui contagi da coronavirus e la campagna vaccinale globale. Fari puntati sulle materie prime con l'alluminio ai massimi e il petrolio in calo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro avanza a 1,1829 a Londra.

Piatto l'indice d'area Stoxx 600 (-0,1%). In calo Milano e Parigi (-0,1%), Londra (-0,4%), Madrid (-0,2%), mentre è in rialzo Francoforte (+0,2%). Sui listini pesano l'energia (-0,7%), le tlc (-0,6%) e le banche (-0,3%). Bene le utility (+1,1%) e le auto (+0,5%).

A Piazza Affari si mettono in mostra le banche con Banco Bpm (+1,1%), Intesa (+1%), Bper (+0,8%), Bper (+0,6%) e Mps (+0,1%).

Riduce il rialzo iniziale Stm (+0,4%), che resta sopra i 38 euro. In positivo Terna (+1%) e Snam (+0,6%). In fondo al listino principale Fineco (-1,1%) e Pirelli (-1%). In flessione le auto con Stellantis e Ferrari (-0,6%). (ANSA).