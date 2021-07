Prezzi: Istat, inflazione a luglio accelera all'1,8%

Continua la corsa dell'inflazione.

Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di luglio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,8% su base annua (da +1,3% del mese precedente). "La forte accelerazione dell'inflazione a luglio - commenta l'Istituto - è di nuovo dovuta ai prezzi dei Beni energetici, in particolare di quelli regolamentati" (che includono le tariffe di luce e gas), che registrano "la crescita più alta dal 1996", ossia da quando è disponibile la serie storica relativa all'aggregato.

Inoltre, i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che include i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, registrano a luglio un'inversione di tendenza passando da -0,7% del mese precedente a +0,2%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano (da +1,6% a +2,0%).