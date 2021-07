Bankitalia:Angelini, finanza necessaria per transizione eco

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - La finanza è necessaria nella transizione ecologica per combattere il cambiamento climatico.

E' quanto ha affermato il vice dg della Banca d'Italia Paolo Angelini presentando la carta degli investimenti sostenibili che ha ricordato come "l'Agenzia internazionale dell'energia stima per conseguire l'obiettivo del dimezzamento delle emissioni entro il 2030, gli investimenti in energie pulite dovranno triplicare, raggiungendo i 4.000 miliardi di dollari l'anno a livello globale". "Gli operatori della finanza - afferma - sono indispensabili per realizzare questa rapida trasformazione, in quanto consentono di allocare le risorse necessarie sui progetti per la transizione climatica, in particolare quelli destinati all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture". (ANSA).