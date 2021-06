Borsa: Milano prosegue in rialzo, giù Pirelli

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - La Borsa di Milano (+0,34%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari scivola Pirelli (-3,2%), dopo un report di Goldman Sachs sull'andamento del mercato dei pneumatici. Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 107 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,91%.

In ordine sparso le banche con Mps (+0,7%) e Intesa (+0,4%), piatta Unicredit (+0,04%) mentre sono in calo Bper (-0,5%) e Banco Bpm (-1,4%). In calo anche Mediaset (-0,7%), dopo l'assemblea degli azionisti, e Tim (-0,4%).

Seduta in positivo per Diasorin (+2,2%), Campari e Amplifon (+1,7%). In rialzo le utility con A2a e Terna (+0,2%), Enel e Snam (+0,3%). Poco mossi i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in lieve rialzo. Piatte Eni (-0,05%) e Saipem (-0,06%). (ANSA).