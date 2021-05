Scuola: Lusardi, necessario insegnare educazione finanziaria

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Credo che sia necessario introdurre l'educazione finanziaria nell'ora di educazione civica, che è stata resa obbligatoria nelle scuola. È necessario perché il mondo sta cambiando per i giovani, è necessario anche per sviluppare il tema dell'economia green, ed è necessario per preparare i giovani al loro futuro". Lo dichiara la direttrice del Comitato per l'educazione finanziaria, Anna Maria Lusardi, durante l'evento ANSA "Dalle regole alla condivisione: l'onda lunga della finanza green".

Lusardi sottolinea l'importanza dell'educazione finanziaria anche nel contesto degli investimenti sostenibili. "È essenziale - dice - non soltanto occuparci di offerta e non soltanto guardare alla regolamentazione. Le persone devono essere informate e consapevoli, la finanza green non deve diventare uno slogan ma le persone devono capire e sapere dove investire". La direttrice ricorda un articolo di questa settimana dell'Economist secondo il quale "ogni giorno nascono due fondi Esg, però quando, poi, si va a vedere dove investono questi fondi, non è poi tanto chiaro che investono solo in economia green". "Gli investitori devono essere consapevoli e attenti.

Per sviluppare questo mercato dobbiamo sviluppare anche la conoscenza finanziaria non con piccoli passi ma con un grande salto in avanti". (ANSA).