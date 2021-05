Borsa: Europa apre in rialzo con la Fed sull'inflazione

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse europee in rimbalzo dopo le rassicurazioni della Fed sull'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti. I listini del Vecchio continente avviano le contrattazioni in terreno positivo dopo la seduta difficile di ieri. Resta alta l'attenzione degli investitori sul fronte dei prezzi delle materie prive e sull'andamento dei contagi da coronavirus. Sul versante monetario l'euro è in lieve aumento sul dollaro a 1,2198 (+0,1%).

In rialzo Francoforte (+0,62%), Parigi (+0,54%), Londra (+0,46%) e Madrid (+0,46%). (ANSA).