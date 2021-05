Borsa: Europa chiude in calo, pesa Francoforte -2,49%

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Chiusura debole per le principali borse europee, con Francoforte (-2,49% a 14.856 punti) particolarmente pesante. Più caute Parigi (-0,89% a 6.251 punti), Madrid (-0,91% a 8.813 punti) e Londra (-0,67% a 6.923 punti). Chiusura in forte ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,81% a 23.977 punti.