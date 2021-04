Apple: Cook apre evento, arrivano nuovi iPhone e iPad Pro

Tim Cook lancia l'evento Apple.

L'amministratore delegato, in maglietta e pantaloni, è all'esterno del campus di Apple a Cupertino. Dando il benvenuto al pubblico, Cook presenta un nuovo colore per l'iPhone 12, il viola: sarà disponibile dal 30 aprile, con la possibilità di ordine da venerdì. Arriva anche l'iPad Pro con processore M1, il dispositivo più veloce del suo genere ed è 5G, oltre ad essere munito di una fotocamera migliorata. Presentati poi AirTag per trovare gli oggetti 'smarriti' in casa e la nuova generazione di Apple Tv 4K. Tra gli ultimi nati della galassia, Apple i nuovi iMac con un design "rivoluzionario" tutto nuovo realizzato intorno al chip M1. Il nuovo iMac è sottile e colorato.