Borsa: Europa prosegue debole, Milano accelera

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Le Borse europee proseguono deboli mentre Piazza Affari accelera e si posiziona stabilmente in terreno positivo. In attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali, l'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus per l'allentamento delle misure di contrasto ai contagi. Sul versante monetario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1911.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In rosso Londra (-0,3%) e Madrid (-0,5%), piatte Parigi e Francoforte (+0,04%), in rialzo Milano (+0,5%). Sui listini pesa il calo le Tlc (-0,5%) e l'energia (-0,2%). Bene le utility (+0,6%) e le auto (+0,7%).

A Piazza Affari prosegue la corsa di Diasorin (+8,4%), dopo l'acquisizione dell'americana Luminex Corporation. In rialzo anche Azimut (+3%), Hera (+1,4%) e Pirelli (+1,3%). In fondo al listino principale Moncler (-1,2%), Inwit e Stm (-0,6%) e Atlantia (-0,5%). In recupero le banche con Banco Bpm (+1,3%), Mps (+1,2%), Bper (+0,8%), Unicredit (+0,7%) e Intesa (+0,3%).

(ANSA).