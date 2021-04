Borsa: Europa apre contrastata, si guarda a economia Usa

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Borse europee contrastate in apertura della prima seduta della settimana, in attesa dei dati sulla produzione industriale. I listini sono in cerca di una direzione mentre gli investitori guardano all'andamento della campagna di vaccinazione ed ai suoi riflessi sull'economia.

Sotto i riflettori le prospettive dell'economia americana dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che annuncia una crescita molto forte nella seconda metà dell'anno.

In calo Londra (-0,21%) e Madrid (-0,1%), piatte Francoforte (+0,03%) e Parigi (-0,03%).

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1890. (ANSA).