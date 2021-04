Borsa: Asia in rialzo, Bce e Powell in agenda giornata

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Borse di Asia e Pacifico in gran parte positive con l'unica eccezione di Tokyo che chiude piatta (-0,07%) sui timori di una nuova impennata dei contagi di coronavirus in Giappone. Tra le altre Piazze Shanghai guadagna lo 0,43%, Shenzhen lo 0,35%, Seul lo 0,27%. Le migliori sono Hong Kong (+1,24%) e Sydney (+1%). Prevista in rialzo in Europa così come Wall Street sulla base dei future.

Per l'agenda sotto la lente la Bce che a meta' giornata comunicherà le sue strategie in materia di politica monetaria, precedute da una serie di dati macro tra cui prezzi alla produzione a febbraio nell'Eurozona. Dagli Stati Uniti nel pomeriggio le richieste dei sussidi di disoccupazione, il vertice Fmi e in serata il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell. (ANSA).