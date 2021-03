Deliveroo crolla al debutto in Borsa, perde fino al 30%

Debutto disastroso per Deliveroo alla Borsa di Londra. Il titolo della società di consegna di cibo a domicilio, che in fase di collocamento ha dovuto abbassare le sue pretese al minimo della forchetta, è arrivata a perdere fino al 30% nelle prime contrattazioni, con gli investitori - secondo Bloomberg - preoccupati per la struttura del capitale, con due classi di azioni, e per i diritti dei rider.

Il prezzo di offerta della quotazione è stato fissato a 3,9 sterline per azione, pari ad una capitalizzazione di mercato di 7,59 miliardi di sterline (escluse eventuali quote gestite in over-allotment).