Aviva sceglie Allianz per cessione attività in Polonia

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Aviva ha scelto l'offerta di Allianz per la cessione delle proprie attività in Polonia lievitata a 2,5 miliardi di euro. Lo si legge in una nota del Gruppo tedesco, che annuncia anche l'acquisizione del 51% delle attività di bancassicurazione in joint-venture con Santander.

Tecnicamente Allianz paga l'intero pacchetto 2,7 miliardi di euro, incassando però nel contempo 0,2 miliardi di dividendo. In lizza per la Polonia c'erano anche Generali e l'olandese Nn.

Con l'operazione Allianz diventa la numero 2 nelle assicurazioni nell'Europa Centro-Orientale, spiegano a Monaco di Baviera, in termini di risultato operativo. Proprio in Polonia il Gruppo si candida a diventare "il 5/o assicuratore per premi lordi incassati e il secondo nel ramo vita". L'operazione, che si dovrebbe completare entro i prossimi 12 mesi, consentirà ad Allianz di "raddoppiare i ricavi" nel Paese, che rappresenta il principale mercato dell'Europa Centro-Orientale, con 38 milioni di abitanti e un Pil di "circa 600 miliardi di dollari", pari a 509,14 miliardi di euro. (ANSA).