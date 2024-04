Campari perfeziona l'acquisizione del cognac Courvoisier

Campari ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale di Beam Holdings France (rinominata Courvoisier Holding France Sas), che a sua volta possiede il 100% di Courvoisier Sas, proprietaria del marchio Courvoisier. Il prezzo di acquisto - si legge in una nota - ammonta a 1,17 miliardi di dollari (corrispondenti a 1,08 miliardi di euro dopo la copertura del tasso di cambio). Al perfezionamento il valore contabile del magazzino di liquido in invecchiamento, stimato al 30 aprile 2024 e incluso nel prezzo pagato, è di 410 milioni di dollari. Oltre al prezzo pagato, un importo stimato di 30 milioni di dollari (circa 28 milioni di euro al tasso di cambio alla data di perfezionamento dell'operazione), relativo alle scorte di prodotto finito nelle società commerciali del venditore, sarà pagato al venditore da Campari secondo un accordo di trasferimento del magazzino. L'enterprise value (valore aziendale ndr) iniziale è di 1,20 miliardi di dollari (1,11 miliardi di euro). In aggiunta, un 'earn-out' per un importo massimo di 120 milioni di dollari (112 milioni di euro al tasso di cambio alla data di perfezionamento) sarà pagabile nel 2029 in base al raggiungimento di obiettivi di vendite nette realizzate nell'esercizio 2028. L' enterprise value totale, pertanto, in caso di pagamento dell'earn-out, è confermato a 1,32 miliardi di dollari (1,22 miliardi di euro). La transazione è stata finanziata in cash utilizzando le risorse disponibili del gruppo che risultano dall'offerta combinata di nuove azioni emesse (650 milioni di euro) e dall'offerta di obbligazioni convertibili (550 milioni di euro).

L'effetto del consolidamento dell'acquisizione si rifletterà nei risultati finanziari di Campari a partire dalla data di perfezionamento.



