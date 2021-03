Orlando,stop licenziamenti fino a giugno, autunno per alcuni

"Il blocco dei licenziamenti per le imprese che hanno già degli ammortizzatori sociali durerà fino a giugno; per i lavoratori che invece non hanno alcuno strumento in questa fase sarà portato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali, che in autunno dovrebbe essere pronta".

Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, parlando della misura che entrerà nel decreto Sostegno. Il blocco sarà quindi più lungo per le piccole imprese che attualmente non hanno la cig ordinaria.