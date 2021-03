Borsa: Asia chiude in calo, pesante la Cina

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo un avvio positivo ed una seduta all'insegna della volatilità. Con l'approvazione negli Usa del piano di aiuti Covid, gli investitori attendono maggiori indicazioni dalla Fed e la Banca centrale del Giappone. Alta l'attenzione sul prezzo del petrolio dopo gli attacchi della coalizione militare a guida saudita contro la capitale dello Yemen.

In rosso Tokyo (-0,42%) con lo yen stabile sul dollaro a 108,40. A contrattazioni ancora in corso pesante la Cina con Shenzhen (-3,2%), Shanghai (-2,2%) e Hong Kong (-1,4%). Male anche Seul (-1%) mentre è in controtendenza Mumbai (+0,47%).

(ANSA).