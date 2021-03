Borsa: Europa avanza ancora, bene energia e lusso

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Le Borse europee avanzano ancora con gli investitori che ritrovano ottimismo dopo la seduta negativa di venerdì. Si guarda con interesse al piano di aiuti negli Stati Uniti mentre arrivano i dati sull'andamento della manifattura. Resta alta l'attenzione sulla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,2049 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cresce dell'1,8%. In rialzo Londra (+1,9%), Francoforte (+1,2%) Madrid (+1,8%) e Parigi (+1,6%).

Nel Vecchio continente avanza l'energia (+1,9%) con Bp (+2,4%), Total (+1,7%) e Shell (+2,3%).

Bene anche il settore del lusso (+1,9%) dove si mettono in mostra Kering (+3%) e Lvmh (+1,8%). Bene anche il settore delle auto (+0,8%) con Renault (+1,4%), Porsche (+1,7%) e Volkswagen (+0,7%). (ANSA).