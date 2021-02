Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,94%

Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,94% a 23.136 punti.

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Londra è stata la Borsa più cauta in Europa e ha concluso in aumento dello 0,10%, con Parigi in crescita dello 0,79% e Francoforte dello 0,78%. Positive anche Amsterdam (+0,84%) e soprattutto Madrid, che è salita dell'1,15% finale.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali ha chiuso in contrazione a 93 punti base rispetto ai 97 dell'avvio di seduta e ai 99 della conclusione degli scambi di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è allo 0,621%.