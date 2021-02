Borsa: Milano chiude in rialzo, in luce Nexi e A2A

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Ultima seduta della settimana in rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che chiude a +0,44% a 23.410 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 90 punti con il rendimento del decennale allo 0,47%.

In luce in particolare A2A (+2,86%), Amplifon (+2,29%) e Nexi (+1,98%), quest'ultima all'indomani dei conti e del via libera alla fusione con Sia. Buon passo poi per Fineco (+1,89%), Saipem (+1,55%). Tra i titoli sotto vendita la maglia nera è Recordati (-1,46%), seguita da Moncler (-1,42%) Tra i bancari fuori dal paniere principale, è Creval (-0,99%) che vale 12 euro e resta sopra il prezzo opa di 10,5 promosso di Credit Agricole che ne intende ritoccare il prezzo. Cedenti Mediobanca (-0,4%) e Unicredit (-0,44%) in attesa che la strategia si definisca con l'arrivo il prossimo aprile del nuovo Ceo, Andrea Orcel. Poco mossa Unipol (-0,32%), dopo i conti.

