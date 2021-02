Borsa: Europa contrastata, futures in calo, Milano -0,35%

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Borse europee fiacche con i futures deboli e lo spread tra Btp e Bund tedeschi assestato a 90,2 punti. Madrid (-0,85%) è la peggiore preceduta da Francoforte (-0,53%) e Milano (-0,35%), in parità Parigi e Londra. Meglio delle stime il Pil inglese nell'ultimo trimestre dell'anno (+1%), ma con il peggior calo annuo (-9%) dal 1709. In arrivo la fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan, l'intervento del presidente della Fed di New York John Williams e, in serata, il budget federale dell'Unione.

In calo il Brent sotto quota 61 dollari, mentre l'oro lascia sul campo l'1%. In rialzo il dollaro a 1,21 sull'euro e 1,37 sulla sterlina. Corre Ing (+5,18%) ad Amsterdam dopo il calo dell'utile inferiore alle stime degli analisti. Bene anche Abn Amro (+2,48%), deboli invece SocGen (-2,37%) e Santander (-1,4%). Riducono il calo in Piazza Affari Mps (-1,8%) e Unicredit (-1,4%), che ha presentato i conti due giorni fa a mercati chiusi, con un rosso di 2,8 miliardi. Risalgono dai minimi anche Bper (-1,45%), Intesa (-0,67%) e Banco Bpm (-0,4%), più cauta invece Intesa (-0,8%). Riducono il calo anche petroliferi Eni (-0,7%), Total (-0,4%), e Shell (-0,18%), mentre gira al rialzo e Bp (+0,1%). Deboli gli estrattivo-minerari Glencore (-2%), Rio Tinto (-1,35%) e Bhp (-0,9%), positivi i produttori di microchip Be (+4,23%) e Asm (+2,7%), e Asml (+2%), poco mossa invece mentre rallenta Stm (+0,2%). Bene L'Oreal (+1,8%), spinta dagli analisti di Goldman all'indomani dei conti. (ANSA).