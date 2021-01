Spread chiude in rialzo, a un passo da 120

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - La crisi di governo mantiene lo spread in tensione nonostante gli acquisti della Bce: in chiusura il differenziale di rendimento Btp-Bund è a 119 punti base, in rialzo da 112 di ieri e 106 di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,64%. (ANSA).