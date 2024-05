Kuleba, Ue passi ad economia di guerra per battere Mosca

"Dobbiamo passare in Europa a una economia di guerra: la Russia non si fermerà, deve essere fermata, non bastano dichiarazioni politiche, servono capacità di fuoco superiore, siamo già in una corsa alle armi, che ci piaccia o no". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba intervenendo al EU-Ukraine Defence Industries Forum. "Ma aumentare la produzione bellica europea e ucraina è una scelta politica e serve una spinta: è cruciale abbandonare le gelosie nazionali e dar vita a uno spazio comune di difesa", ha aggiunto.



