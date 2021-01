Industria: Istat, produzione novembre -1,4%, -4,2% annuo

A novembre 2020 la produzione industriale italiana diminuisce sia su base congiunturale sia in termini tendenziali. Lo rileva l'Istat precisando di aver registrato un calo dell'1,4% rispetto a ottobre e del 4,2% a livello annuale (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di novembre 2019). L'Istat spiega che "tutti i comparti risultano in diminuzione su base annua, particolarmente accentuata per i beni di consumo" in calo del 9,8%.

Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione segna invece un rialzo del 2,1% rispetto al trimestre precedente. (ANSA).