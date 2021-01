Borsa: Europa migliora dopo voto Georgia, Milano +1,5%

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Accelerano le borse europee dopo l'ormai certa vittoria dei democratici in Georgia per l'elezione di 2 senatori negli Usa. Londra (+3,15%) è la migliore in attesa del primo discorso del governatore della Bank of England Andrew Bailey dopo la Brexit. In serata poi arrivano i verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Madrid sale del 2,27% e Milano dell'1,5%, mentre Francoforte (+0,76%) e Parigi (+0,66%) appaiono più caute. (ANSA).