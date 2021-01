Mps: in Borsa +2,4% con ipotesi su riassetto

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Mps sale in Borsa dopo le indiscrezioni di stampa sul futuro della banca. Per l'istituto di credito senese, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbe probabile la fusione in Unicredit con lo spin-off di una mini-Banca Mps, a termine, radicata in Toscana per preservare marchio e alcuni business su cui le istituzioni locali sono molto sensibili. A Piazza Affari il titolo Mps avanza del 2,4% a 1,06 euro mentre Unicredit cede lo 0,4% a 7,55 euro. (ANSA).