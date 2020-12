Alibaba:indagine antitrust cinese,crolla a Hong Kong(-8,13%)

Le autorità antitrust cinesi hanno avviato un'indagine su Alibaba Group per "sospette pratiche monopolistiche". Lo ha riferito l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, mettendo ufficialmente nel mirino il colosso dell'e-commerce co-fondato da Jack Ma. Allo stesso tempo, secondo i media ufficiali di Pechino, le autorità finanziarie di regolamentazione terranno anche colloqui di "supervisione e guida" con Ant Group, la fintech company di Alibaba, a poche settimane dallo stop alla Ipo dei record deciso all'ultimo minuto da Pechino.

Dopo l'avvio dell'indagine il titolo del colosso dell'e-commerce è crollato in Borsa a Holg Kong, terminando gli scambi con una perdita secca dell'8,13%, a 228,2 dollari di Hk, non lontano dai minimi intraday.