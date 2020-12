Borsa: Europa tonica dopo avvio di Wall street, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in positivo dopo l'avvio di Wall street: Francoforte è al momento la Borsa migliore della giornata con una crescita dell'1,2%, seguita da Madrid (+1,1%), Parigi in aumento di un punto percentuale e Milano che con l'indice Ftse Mib sale dello 0,9% provando a tenere la quota psicologica dei 22mila punti.

Più cauta Londra, poco sopra la parità guardando all'impatto del Covid sulla Gran Bretagna e alle trattative sulla Brexit in corso con Bruxelles.

In Piazza Affari, dove il clima resta buono nonostante alcune tensioni sui titoli di Stato europei, nel paniere principale i rialzo migliori sono di Cnh, Enel, Bper e Banca Generali, che crescono tutti oltre il 2%. Solida Eni (+1,7%), piatta Unicredit, in calo attorno al punto percentuale Diasorin e Amplifon. (ANSA).