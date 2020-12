Dl Natale: 645 mln ristori per bar, ristoranti, pasticcerie

I bar, i ristoranti, le gelaterie e pasticcerie costrette a chiudere come disposto dal decreto Natale che entra in vigore oggi, riceveranno nuovi ristori per un totale di 645 milioni di euro. L'articolo 2 del dl approvato ieri sera dal consiglio dei ministri prevede infatti nuovi contributi a fondo perduto per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive per un massimo di 455 milioni nel 2020 e 190 milioni nel 2021.

Il contributo spetta alle partite Iva che hanno già beneficiato dei ristori previsti dal decreto rilancio per un importo pari a quello ottenuto in base al dl di maggio e che non potrà superare i 150.000 euro. Come con i precedenti contributi a fondo perduto, il ristoro sarà corrisposto direttamente sul conto corrente dall'Agenzia delle Entrate.

I codici Ateco che rientrano nella nuova norma sono 'ristorazione con somministrazione', 'attività di ristorazione connesse alle aziende agricole', 'ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto', 'gelaterie e pasticcerie', 'gelaterie e pasticcerie ambulanti', 'ristorazione ambulante', 'ristorazione su treni e navi', 'catering per eventi, banqueting', 'mense', 'catering continuativo su base contrattuale', 'bar e altri esercizi simili senza cucina'.