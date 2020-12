Fincantieri: riconoscimenti per contrasto cambiamento clima

(ANSA) - TRIESTE, 09 DIC - La CDP, organizzazione indipendente no profit di riferimento per la rendicontazione ambientale, già Carbon Disclosure Project, ha assegnato a Fincantieri il rating A- per le attività di contrasto al cambiamento climatico svolte nell'ultimo anno, rispetto al B del 2019. Il Gruppo entra così nella fascia più alta di merito (in una scala di valutazione da D ad A).

CDP raccoglie informazioni su base volontaria, attraverso un articolato processo di valutazione della performance e della strategia delle imprese quotate. E' uno strumento utile per anticipare i cambiamenti a livello politico e normativo, identificare e affrontare rischi crescenti della propria attività e trovare nuove opportunità di azione. Oltre 500 grandi investitori, con asset totali che superano i 100 miliardi di dollari, hanno già richiesto alle aziende di informare il mercato tramite CDP sulla propria sostenibilità.

Fincantieri si è inoltre confermata nel range "Advanced", il più alto, anche nella classifica di Vigeo Eiris, agenzia che valuta nell'ambito della sostenibilità l'integrazione dei fattori sociali, ambientali e di governance, collocandosi al primo posto nel suo paniere di riferimento.

Pochi giorni fa il Commissario europeo per l'energia Kadri Simson, allo European Hydrogen Week aveva sottolineato che "Fincantieri è un'eccellenza nella nuova economia dell'idrogeno". (ANSA).