Bonus connettività: Infratel,55.000 richieste,attivate 3.100

(ANSA) - ROMA, DEC 1 - Dal 9 novembre, giorno di avvio del bonus connettività per pc, tablet e connessione internet a banda ultralarga, sono arrivate oltre 54.800 richieste di prenotazione e risultano attivati 3.100 voucher da 19 diversi operatori. Sono i dati resi noti da Infratel, la società del ministero dello Sviluppo economico che gestisce il progetto, che sottolinea come a meno di un mese dall'avvio della misura risulti prenotato oltre il 13% delle risorse disponibili.

Gli operatori che hanno presentato finora domanda per essere accreditati attraverso la piattaforma sono 200, ma solo 151 attualmente hanno completato con successo il processo di accreditamento e risultano quindi idonei a partecipare alla fase operativa della misura. Ad oggi, sono state presentate un totale di 935 offerte da 97 diversi operatori. Di queste, 420 - relative a 64 diversi operatori - sono state approvate dal team dedicato di Infratel Italia. Di contro, 412 offerte sono state rifiutate a causa di clausole contrattuali difformi da quanto indicato in convenzione (es. rinnovo tacito alla scadenza del contratto), livelli di servizio non sufficienti (es. banda upload), dispositivi tablet o pc non in linea con le specifiche tecniche minime richieste. (ANSA).