Borsa: si allenta pressione, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, NOV 4 - Si allenta la pressione sul mercato azionario a Milano e l'indice Ftse Mib gira in rialzo dello 0,48%. Regina del listino è Nexi (+4,2%) insieme a Diasorin e Leonardo che guadagnano oltre il 3 per cento. Bene anche Generali (+1%), Intesa e Unicredit che invertono rotta in attesa dei conti trimestrali. (ANSA).