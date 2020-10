Borsa: Milano negativa (-0,9%) con Europa, giù Mps

(ANSA) - MILANO, OCT 30 - I primi scambi confermano la partenza negativa di Piazza Affari, che si muove in linea con le altre Borse europee senza crolli: l'indice Ftse Mib cede lo 0,9%, con qualche vendita sulle banche.

Mps fuori dal paniere principale resta nervosa e ondeggia attorno a una perdita del 2% dopo il Cda di ieri, con Mediobanca tra i titoli a elevata capitalizzazione in calo dell'1,6%.

Deboli fuori dal settore finanziario Atlantia (-1,7%) e Fca, che perde un punto percentuale e mezzo. Dopo il forte calo di ieri, rimbalza Tenaris, in aumento dell'1,4%. (ANSA).