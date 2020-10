Borsa: Asia in cauto rialzo, deboli i listini cinesi

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Si muovono in ordine sparso i listini asiatici ma, a guardare ai futures Usa ed europei positivi, i mercati restano di fondo fiduciosi, come la portavoce della Camera Usa, Nancy Pelosi, su un accordo sulle misure a sostegno dell'economia americana prima delle elezioni del 3 novembre.

Tokyo segna un cauto rialzo (+0,31%) così come Seul (+0,47%), fa meglio Hong Kong (+0,87%). Più deboli invece i listini cinesi Shanghai (-0,07%) e Shenzhen (-0,9%) mentre le accuse dell'antitrust americana su Google e i dati deludenti di Netflix non aiutano i titoli del web. (ANSA).