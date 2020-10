Petrolio: in calo a 40,57 dollari al barile

(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York con il greggio Wti che cede lo 0,6% a 40,57 dollari al barile ed il Brent in calo dello 0,45 a 42,45 dollari al barile. Ad influenzare le quotazioni il warning dell'Opec sull'economia con la seconda onda del virus che fredda la ripresa. (ANSA).