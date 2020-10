Borsa: Europa gira in calo, Milano tiene con Atlantia

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Piazza Affari chiude una mattinata incolore poco sopra la parità, mentre gli altri listini del Vecchio Continente perdono smalto e scivolano in territorio negativo. Londra e Parigi cedono lo 0,2% e Francoforte dello 0,1%. Il Ftse Mib avanza dello 0,2%, sostenuto da Atlantia (+7,9%), che festeggia la trattativa in esclusiva con Cdp per la cessione di Aspi, da Diasorin (+2,9%) e dal comparto del risparmio gestito, con Finecobank (+2,3%), Azimut (+1,6%) e Banca Generali (+1,2%) che brindano agli ottimi risultati di Blackrock. Tra i bancari si mette in luce Banco Bpm (+1,3%) mentre scivolano Mps (-4,7%), con gli analisti scettici rispetto all'ipotesi di un matrimonio a breve con Unicredit (-1%), e Bper (-1,1%), che sconta gli effetti dell'aumento di capitale in corso con un crollo dei diritti (-14,5%). Male anche Leonardo (-1,4%) ed Eni (-1%), fiacca in una giornata di vendite sul petrolio. (ANSA).