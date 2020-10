Stm: corsa in Borsa su dati trimestre, +6,9% finale

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Ottima giornata per Stmicroeletronics in Piazza Affari: il titolo, di gran lunga il migliore tra quelli a elevata capitalizzazione di Milano, ha chiuso in rialzo del 6,97% sopra i 28 euro.

Il gruppo hi tech è stato trainato dall'annuncio dei ricavi preliminari del terzo trimestre di 2,67 miliardi di dollari, al di sopra della forchetta di previsione che l'azienda stessa aveva fornito lo scorso luglio. Con la performance odierna Stm porta la propria capitalizzazione di mercato a 25,6 miliardi di euro, scavalcando Eni al quarto posto di Piazza Affari. (ANSA).