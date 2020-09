Borsa: Milano conferma rialzo (+1,3%) con Snam, Nexi, Mps

Piazza Affari conferma il rialzo dell'avvio. Il Ftse Mib sale dell'1,3% a 19.147 punti. Ad incidere sul listino gli acquisti su Snam (+3,17%), Stm (+2,7%) e ancora Nexi (+2,97%). Prosegue l'onda d'acquisti su Mps (+3,06%) al centro del risiko bancario con il Governo alla ricerca di un possibile acquirente. Sotto la lente Unicredit che segna un +1% ma anche Banco Bpm (+0,95%) e Bper (+0,89%) .

Buon passo anche per Fca (+3%) con Psa che ha riacquistato 10 milioni di azioni di Peugeot da Dongfeng. Mediaset segna un +0,91% mentre il tribunale di Milano ha stabilito i tempi di massima per la presentazione delle memorie finali nella causa contro Vivendi. JpMorgan indica un neutral sul titolo e alza il prezzo obiettivo a 1,80 euro. Vendite su Diasorin (-1,89%) nonostante l'estensione della joint venture in Cina per un nuovo stabilimento produttivo e di ricerca. Fuori dal paniere principale soffre Cattolica (-4%). (ANSA).