Borsa: Europa fiacca dopo Wall street, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio incerto di Wall street: con Londra chiusa per festività, Milano mostra l'indice Ftse Mib in calo dello 0,5%, mentre Parigi e Francoforte scendono dello 0,3%.

In Piazza Affari, in particolare, debole Bper che scende del 2,6% a 2,3 euro, con Banca Mediolanum in calo di due punti e Azimut con Unipol in ribasso dell'1,6%, mentre Mediobanca registra una limatura dello 0,6%. Fuori dal paniere finanziario, scivola Atlantia (-1,7%), fiacca Eni che ondeggia su un calo di un punto percentuale, positive invece di qualche frazione oltre l'1% Campari e Saipem. Riduce la crescita Tim (+1,2%) in attesa del Cda, rimbalza del 3% il farmaceutico Diasorin. (ANSA).