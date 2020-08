Borsa: Europa parte in calo poi risale

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Avvio in calo per le Borse in Europa. Londra cede lo 0,8%, Parigi lo 0,35%, Francoforte lo 0,11 per cento. Titoli minerari e assicurativi trascinano in ribasso gli indici. La compagnia di assicurazioni Aegon NV è crollata dopo i conti e aver ritirato gli obiettivi finanziari sull'incertezza della pandemia. Ma l'incertezza è alta e in mezz'ora di scambi la rotta è cambiata: Parigi risale a +0,11%, Francoforte a +0,12% e solo Londra resta in calo. Milano oscilla (-0,08%) senza direzione. (ANSA).